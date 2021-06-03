Украина решила продлить соглашение с США по научному сотрудничеству

Детали

Документ имеет целью продлить действие соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года, срок действия которого завершился 25 мая 2019.

Как утверждают авторы документа, реализация проекта акта повлияет на налаживание и расширение двусторонних отношений между странами на стабильной, долгосрочной основе, а также закрепит стремление договаривающихся сторон развивать, укреплять и интенсифицировать сотрудничество в сфере науки и технологий.

Что было ранее

В конце марта Кабмин поддержал этот проект закона.

Принятие его обеспечит нормативно-правовую основу для двустороннего сотрудничества в научно-технической сфере, будет способствовать расширению участия Украины в международном научно-техническом сотрудничестве и развития возможностей Украины в сфере научных исследований, а также даст возможность украинским ученым получить надлежащие условия для проведения научных исследований и интегрироваться в мировое научное пространство, ожидают в правительстве.