Україна вирішила продовжити угоду зі США з наукової співпраці

Деталі

Документ має на меті продовжити дію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року, терміну дії якої завершився 25 травня 2019 року.

Як стверджують автори документу, реалізація проекту акту матиме вплив на налагодження та розширення двосторонніх відносин між країнами на стабільній, довгостроковій основі, а також закріпить прагнення договірних сторін розвивати, зміцнювати та інтенсифікувати співробітництво у сфері науки та технологій.

Що було раніше

Наприкінці березня Кабмін підтримав цей проект закону.

Ухвалення його забезпечить нормативно-правове підґрунтя для двостороннього співробітництва у науково-технічній сфері, сприятиме розширенню участі України у міжнародному науково-технічному співробітництві та розвитку можливостей України у сфері наукових досліджень, а також надасть можливість українським вченим отримати належні умови для проведення наукових досліджень та інтегруватися у світовий науковий простір, очікують в уряді.