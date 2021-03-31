Кабмін підтримав продовження дії угоди з урядом США про співробітництво у сфері науки та технологій

Цитата:

"Під час сьогоднішнього засідання уряд підтримав проект закону "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій" та проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України", - написав Мокан.

Деталі

Зі слів нардепа, законопроектом пропонується ратифікувати угоду між урядами України та США про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006-го року (термін якої закінчився 25 травня 2019-го року), яка набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для продовження строку дії цієї Угоди. Одночасно МОН внесено проект відповідного розпорядження Кабміну.

Прийняття проекту акту забезпечить нормативно-правове підґрунтя для двостороннього співробітництва у науково-технічній сфері, сприятиме розширенню участі України у міжнародному науково-технічному співробітництві та розвитку можливостей України у сфері наукових досліджень, а також надасть можливість українським вченим отримати належні умови для проведення наукових досліджень та інтегруватися у світовий науковий простір, очікують в уряді.

Що було раніше



У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки.



