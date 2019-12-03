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Рада ухвалила законопроекти щодо реалізації ратифікації угоди між Україною та США

Рада ухвалила законопроекти щодо реалізації ратифікації угоди між Україною та США

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки. Окрім того, нардепи прийняли в цілому проект закону №2103 про внесення змін до Податкового кодексу у зв’язку з ратифікацією угоди між Україною та США. Відповідне рішення підтримали 303 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №2102 про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) передбачає внесення змін до:
- Закону України “Про банки і банківську діяльність” в частині порядку розкриття банківської таємниці;
- Закону України “Про депозитарну систему України” в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

Окрім того, 302 народні депутати ухвалили в цілому законопроект № 2103 про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

Нагадаємо, 29 жовтня парламентарі ратифікували угоду з урядом США щодо податкових вимог до іноземних рахунків.

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