Рада приняла законопроекты по реализации ратификации соглашения между Украиной и США

Проект Закона №2102 о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA) предусматривает внесение изменений к:

- Закону Украины "О банках и банковской деятельности" в части порядка раскрытия банковской тайны;

- Закону Украины "О депозитарной системе Украины" в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета.

Кроме того, 302 народных депутаты приняли в целом законопроект № 2103 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA).

Напомним, 29 октября парламентарии ратифицировали соглашение с правительством США о налоговых требований к иностранным счетам.