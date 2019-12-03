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Рада приняла законопроекты по реализации ратификации соглашения между Украиной и США

Рада приняла законопроекты по реализации ратификации соглашения между Украиной и США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки. Кроме того, нардепы приняли в целом проект закона №2103 о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с ратификацией соглашения между Украиной и США. Соответствующее решение поддержали 303 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2102 о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA) предусматривает внесение изменений к: 
- Закону Украины "О банках и банковской деятельности" в части порядка раскрытия банковской тайны;
- Закону Украины "О депозитарной системе Украины" в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета.

Кроме того, 302 народных депутаты приняли в целом законопроект № 2103 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA).

Напомним, 29 октября парламентарии ратифицировали соглашение с правительством США о налоговых требований к иностранным счетам.

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