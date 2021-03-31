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Кабмин поддержал продление действия соглашения с правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Кабмин поддержал продление действия соглашения с правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Киев  •  УНН

 • 15472 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о продлении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Во время сегодняшнего заседания правительство поддержало проект закона "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о продлении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий" и проект соответствующего распоряжение Кабинета Министров Украины", - написал Мокан.

Детали

По словам нардепа, законопроектом предлагается ратифицировать соглашение между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года (срок которого истек 25 мая 2019 года), которое вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для продления срока действия настоящего Соглашения. Одновременно МОН внесен проект соответствующего распоряжения Кабмина.

Принятие проекта акта обеспечит нормативно-правовую основу для двустороннего сотрудничества в научно-технической сфере, будет способствовать расширению участия Украины в международном научно-техническом сотрудничестве и развитию возможностей Украины в сфере научных исследований, а также даст возможность украинским ученым получить надлежащие условия для проведения научных исследований и интегрироваться в мировое научное пространство, ожидают в правительстве.

Что было раньше

В декабре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки.

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