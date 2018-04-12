Украина выплатила 2,5 млрд долларов долгов

“В этом году уровень чистых международных резервов снизился, как и уровень общих международных резервов. Причиной стали выплаты по обязательствам правительства перед МВФ, а также другими кредиторами. Всего было выплачено 2,5 млрд долларов”, - отметил Чурий.

Однако, по его словам, правительство смогло привлечь долги через выпуск локальных валютных бондов. Также НБУ пополнил резервы через покупку валюты на межбанковском рынке, купив более 1 млрд долларов, а с начала апреля более 200 млн долларов.

“Поэтому, уровень чистых резервов находится на приемлемом уровне. Более того, покупка валюты Национальным банком, даже немного опережает потребность”, - добавил заместитель главы НБУ.

Однако, по его словам, стоит обращать внимание не на чистые резервы, а на валютную позицию Национального банка (это разница между активами в иностранной валюте и обязательствами).

“Наша валютная позиция на самом деле растет — с начала года с 9,8 млрд долларов до 10,3 млрд долларов”, — уточнил Чурий.

Напомним, международные резервы Украины на 1 апреля сократились до 18,2 млрд долларов.