Україна виплатила 2,5 млрд доларів боргів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На початку року рівень міжнародних резервів знизився через виплати по зобов'язанням перед МВФ, а також іншими кредиторами. Загалом було виплачено 2,5 млрд доларів. Про це на перс-брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - квітень 2018 року повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій, передає УНН.
“Цього року рівень чистих міжнародних резервів знизився, як і рівень загальних міжнародних резервів. Причиною стали виплати по зобов’язанням уряду перед МВФ, а також іншими кредиторами. Загалом було виплачено 2,5 млрд доларів”, — зауважив Чурій.
Водночас, за його словами, уряд зміг залучити борги через випуск локальних валютних бондів. Також НБУ поповнив резерви через купівлю валюти на міжбанківському ринку, купивши більше 1 млрд доларів, а з початку квітня більше 200 млн доларів.
“Тому, рівень чистих резервів знаходиться на прийнятному рівні. Більше того, купівля валюти Національним банком, навіть трішки випереджає потребу”, — додав заступник голови НБУ.
Проте, за його словами, варто звертати увагу не на чисті резерви, а на валютну позицію Національного банку (це різниця між активами в іноземній валюті та зобов’язаннями).
“Наша валютна позиція насправді росте — з початку року з 9,8 млрд доларів до 10,3 млрд доларів”, — уточнив Чурій.
Нагадаємо, міжнародні резерви України на 1 квітня скоротилися до 18,2 млрд доларів.