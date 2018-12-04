Украина требует от Евросоюза запретить судам РФ заходить в европейские порты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина призвала главные институты Европейского союза и стран-членов ЕС запретить российским кораблям из Таганрога и Ейска заходы в европейские порты. Об этом сообщил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, передает УНН.
"Я призываю партнеров требовать от России остановить агрессию и вернуть наших 24 моряков. Мы настоятельно призываем ЕС ввести санкции к портам в Азовском море и тех, кто отвечает за агрессию", - сообщил он.
Ранее Украина объявила 8 подозрений.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что не знают где находятся украинские корабли.
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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинских моряков , еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.