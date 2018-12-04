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Україна вимагає від Євросоюзу заборонити суднам РФ заходити в європейські порти

Київ • УНН

 • 9155 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна закликала головні інституції Європейського союзу та країн-членів ЄС заборонити російським кораблям з Таганрогу та Єйська заходи в європейські порти. Про це повідомив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв, передає УНН. 

Україна вимагає від Євросоюзу заборонити суднам РФ заходити в європейські порти

"Я закликаю партнерів вимагати від Росії зупинити агресію та повернути наших 24 моряків. Ми настійно закликаємо ЄС запровадити санкції до портів в Азовському морі та тих, хто відповідає за  агресію", - повідомив він.

Раніше Україна оголосила 8 підозр. 

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не знають де знаходяться українські кораблі.

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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українських моряків, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.

ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.

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