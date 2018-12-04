Україна вимагає від Євросоюзу заборонити суднам РФ заходити в європейські порти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна закликала головні інституції Європейського союзу та країн-членів ЄС заборонити російським кораблям з Таганрогу та Єйська заходи в європейські порти. Про це повідомив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв, передає УНН.
"Я закликаю партнерів вимагати від Росії зупинити агресію та повернути наших 24 моряків. Ми настійно закликаємо ЄС запровадити санкції до портів в Азовському морі та тих, хто відповідає за агресію", - повідомив він.
Раніше Україна оголосила 8 підозр.
Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не знають де знаходяться українські кораблі.
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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українських моряків, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.
ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.