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Украина требует у Венгрии немедленно допустить консула к украинским военнопленным - МИД

Киев • УНН

 • 1112701 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Украина требует у венгерской стороны допустить консула к 11 украинским военнопленным, которых Венгрия без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций вывезла из россии и которые содержатся в изоляции, сообщил в понедельник спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.

Украина требует у Венгрии немедленно допустить консула к украинским военнопленным - МИД

Цитата

"МИД Украины в очередной раз обратилось к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также предоставить срочную консульскую помощь", - сообщил Николенко.

Детали

По его словам, МИД, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и другие причастные органы Украины "продолжают принимать активные меры для возвращения домой одиннадцати украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из россии".

"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - рассказал Николенко.

По словам спикера МИД, попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями по официальным дипломатическим каналам, "к сожалению, игнорируются".

"Такие действия Будапешта ставят под сомнение задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию. Кроме того, они могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнул спикер МИД.

"В Украине ждут возвращения наших защитников и готовы оказывать им максимальное содействие в воссоединении с родными и обеспечить необходимую реабилитацию", - подытожил Николенко.

Напомним

рф передала Венгрии военнопленных якобы с Закарпатья. При этом правительство Венгрии заявляет, что не знало о якобы освобождении украинских военнопленных из рф.

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