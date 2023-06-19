Україна вимагає в Угорщини негайно допустити консула до українських військовополонених - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна вимагає в угорської сторони допустити консула до 11 українських військовополонених, яких Угорщина без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій вивезла із росії і які утримуються в ізоляції, повідомив у понеділок речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
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"МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу", - повідомив Ніколенко у Facebook.
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З його слів, МЗС, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими та інші причетні органи України "продовжують вживати активних заходів задля повернення додому одинадцятьох українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із росії".
"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - розповів Ніколенко.
Зі слів речника МЗС, спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, "на жаль, ігноруються".
"Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - наголосив речник МЗС.
"В Україні чекають повернення наших захисників та готові надавати їм максимального сприяння у возз’єднанні з рідними та забезпечити необхідну реабілітацію", - підсумував Ніколенко.
Нагадаємо
рф передала Угорщині військовополонених нібито із Закарпаття. При цьому уряд Угорщини заявляє, що не знав про нібито звільнення українських військовополонених із рф.