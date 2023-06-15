“Можливо, це була приватна акція”: уряд Угорщини не знав про звільнення українських полонених із рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Уряд Угорщини заявляє, що не знав про нібито звільнення українських військовополонених із рф, про яке публічно поширилась інформація минулого тижня. Угорська служба Радіо Свобода поговорила з чотирма незалежними джерелами, аби розкрити передумови цієї події, пише Радіо Свобода, передає УНН.
Деталі
Серед джерел були урядові, дипломатичні та незалежні особи. Усі чотири інформатори одноголосно заявили, що звільнення відбулося під винятковим наглядом віцепрем’єра Жолта Семьєна. Нікого іншого, у якості відповідального за підготовку та організацію такого дипломатично чутливого кроку з участю трьох країн, уряд не ініціював у цій справі.
Джерела зазначають, що ні міністр закордонних справ Петер Сійярто, ні голова канцелярії прем’єра не мали й гадки про операцію, і “велике питання” – наскільки сам прем’єр-міністр Віктор Орбан був причетний до цього. Кілька людей припустили, що відповідні спецслужби також не були поінформовані.
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“Є значне обурення з боку відповідальних членів уряду, стурбованих тим, що сталося, у кількох аспектах. З одного боку, якими б пониженими не були угорсько-українські відносини, у такому делікатному питанні, ймовірно, існувала б якась форма обміну інформацією між Будапештом і Києвом, якби це не була приватна акція”, – йдеться в публікації з посиланням на джерела.
Одне з джерел зазначає, що “після того, як всім стало очевидно, що угорським урядом можна маніпулювати з росії на рівні віцепрем’єра”, Кабінет міністрів просто обрав мовчазну позицію, сподіваючись, що “справа буде забута якомога швидше”.
Жодне з джерел видання не знає нічого про те, де зараз перебувають ці одинадцять осіб.
Повідомляється, що до віцепрем’єра, в канцелярію прем’єра і в МЗС були надіслані запитання щодо справи, і відповіді будуть опубліковані в разі їх отримання.
Нагадаємо
В росії повідомили, що російська сторона за участі РПЦ нібито передала в Угорщину українських військовополонених із Закарпаття.
Водночас в Угорщині підтвердили передачу Будапешту групи українських військовополонених.