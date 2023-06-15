"Возможно, это была частная акция": правительство Венгрии не знало об освобождении украинских пленных из рф

Детали

Среди источников были правительственные, дипломатические и независимые лица. Все четыре информатора единогласно заявили, что освобождение произошло под исключительным надзором вице-премьера Жолта Семьена. Никого другого, в качестве ответственного за подготовку и организацию такого дипломатически чувствительного шага с участием трех стран, правительство не инициировало в этом деле.

Источники отмечают, что ни министр иностранных дел Петер Сийярто, ни глава канцелярии премьера не имели понятия об операции, и “большой вопрос” – насколько сам премьер-министр Виктор Орбан был причастен к этому. Несколько человек предположили, что соответствующие спецслужбы также не были проинформированы.

Цитата

“Есть значительное возмущение со стороны ответственных членов правительства, обеспокоенных произошедшим в нескольких аспектах. С одной стороны, какими бы сниженными ни были венгерско-украинские отношения, в таком деликатном вопросе, вероятно, существовала бы какая-то форма обмена информацией между Будапештом и Киевом, если бы это не была частная акция”, – говорится в публикации со ссылкой на источники.

Один из источников отмечает, что “после того, как всем стало очевидно, что венгерским правительством можно манипулировать из россии на уровне вице-премьера”, Кабинет министров просто избрал молчаливую позицию, надеясь, что “дело будет забыто как можно скорее”.

Ни один из источников издания не знает ничего о том, где сейчас находятся эти одиннадцать человек.

Сообщается, что к вице-премьеру, в канцелярию премьера и в мид были направлены вопросы относительно дела, и ответы будут опубликованы в случае их получения.

Напомним

В россии сообщили, что российская сторона при участии РПЦ якобы передала в Венгрию украинских военнопленных из Закарпатья.

В то же время в Венгрии подтвердили передачу Будапешту группы украинских военнопленных.