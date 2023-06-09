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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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В Угорщині підтвердили передачу Будапешту українських військовополонених з росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. В Угорщині підтвердили передачу Будапешту групи українських військовополонених із Закарпаття. Такий коментар дав угорському виданню ATV віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн, передає УНН.

В Угорщині підтвердили передачу Будапешту українських військовополонених з росії

Деталі

Напередодні РПЦ опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що “у рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи з 11 українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях".

Там наголосили, що у домовленості про передачу військовополонених взяли участь голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Антоній, митрополит Волоколамський, і радник російського патріарха Кирила Ніколай Балашов.

Як повідомило ATV, передачу полонених координував угорський віцепрем'єр-міністр у церковних справах Жолт Шем'єн. У коментарі виданню він відмовився надавати будь-які подробиці, наголосивши на "інтересах справи і народу". Проте він додав, що це “жест російської православної церкви щодо Угорщини, і що ці люди "зобов'язані їй своєю свободою".

Цитата

"Це мій людський і патріотичний обов'язок", – заявив Шем'єн.

За даними українських ЗМІ, Головне управління розвідки Міністерства оборони перевіряє інформацію про нібито передачу РПЦ Угорщині групи українських військовополонених.

Нагадаємо

25 травня відбувся обмін військовополоненими між Україною та рф, внаслідок якого додому повернулись 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Багато з них вважалися безвісти зниклими.

Із 106 захисників Бахмутського напрямку, яких Україна тоді повернула з полону найстаршому виповнилось 59, наймолодшому - 21. Вони потребують медичної та психологічної реабілітації, а також відновлення документів.

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