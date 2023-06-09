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В Венгрии подтвердили передачу Будапешту украинских военнопленных из рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. В Венгрии подтвердили передачу Будапешту группы украинских военнопленных из Закарпатья. Такой комментарий дал венгерскому изданию ATV вице-прем’ер-министр Венгрии Жолт Шемьен, передает УНН.

В Венгрии подтвердили передачу Будапешту украинских военнопленных из рф

Детали

Накануне РПЦ опубликовала заявление, в котором говорится о том, что “в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы из 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения, участвовавших в боевых действиях".

Там отметили, что в договоренности о передаче военнопленных приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ Антоний, митрополит Волоколамский, и советник российского патриарха Кирилла Николай Балашов.

Как сообщило ATV, передачу пленных координировал венгерский вице-премьер-министр по церковным делам Жолт Шемьен. В комментарии изданию он отказался предоставлять какие-либо подробности, отметив "интересы дела и народа". Однако он добавил, что это “жест русской православной церкви в отношении Венгрии, и что эти люди "обязаны ей своей свободой".

Цитата

"Это мой человеческий и патриотический долг", – заявил Шемьен.

По данным украинских СМИ, Главное управление разведки Министерства обороны проверяет информацию о якобы передаче РПЦ Венгрии группы украинских военнопленных.

Напомним

25 мая состоялся обмен военнопленными между Украиной и рф, в результате которого домой вернулись 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Многие из них считались без вести пропавшими.

Из 106 защитников Бахмутского направления, которых Украина тогда вернула из плена старшему исполнилось 59, самому молодому - 21. Они нуждаются в медицинской и психологической реабилитации, а также восстановлении документов.

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