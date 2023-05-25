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Омбудсмен про захисників Бахмуту, які повернулись з полону: багато з них вважалися безвісти зниклими

Омбудсмен про захисників Бахмуту, які повернулись з полону: багато з них вважалися безвісти зниклими

Київ • УНН

 • 936222 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Із 106 захисників Бахмутського напрямку, яких сьогодні Україна повернула з полону найстаршому виповнилось 59, наймолодшому - 21. Вони потребують медичної та психологічної реабілітації, а також відновлення документів. Про це в Telegram повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

Після обміну додому повернулись 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Багато з них вважалися безвісти зниклими, повідомив омбудсмен.

Цитата

"Оборонці мають різні травми та поранення, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік. Попереду в них — реабілітація, яка включатиме психологічну та медичну підтримку. Також захисникам допоможуть відновити банківські картки та документи", - інформує омбудсмен.

За словами Лубінця, робота спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими триває. Наразі вдома — 2430 українців.

"Водночас я хочу звернутися до рідних тих, чиї близькі в полоні або вважаються безвісти зниклими: не втрачайте віру!" - додає Уповноважений ВРУ з прав людини. 

Доповнення

Як раніше повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, сьогодні Україна повернула додому 106 наших людей. Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. За словами Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, багато з них вважалися безвісти зниклими.

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