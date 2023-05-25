Омбудсмен о защитниках Бахмута, которые вернулись из плена: многие из них считались без вести пропавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Из 106 защитников Бахмутского направления, которых сегодня Украина вернула из плена старшему исполнилось 59 лет, самому молодому - 21. Они нуждаются в медицинской и психологической реабилитации, а также восстановлении документов. Об этом в Telegram сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
После обмена домой вернулись 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Многие считались без вести пропавшими, сообщил омбудсмен.
Цитата
"Защитники имеют различные травмы и ранения, обостренные хронические заболевания. Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому – 21 год. Впереди у них — реабилитация, которая будет включать психологическую и медицинскую поддержку. Также защитникам помогут восстановить банковские карты и документы", - информирует омбудсмен.
По словам Лубинца, работа совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжается. Сейчас дома — 2430 украинцев.
"В то же время я хочу обратиться к родным тех, чьи близкие в плену или считаются без вести пропавшими: не теряйте веру!" - добавляет Уполномоченный ВРУ по правам человека.
Дополнение
Как ранее сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сегодня Украина вернула домой 106 наших людей. Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. По словам Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, многие из них считались без вести пропавшими.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобожденные из плена украинцы смогут получить по 100 тысяч гривен