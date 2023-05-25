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Україна повернула з полону 106 воїнів, які билися на Бахмутському напрямку

Україна повернула з полону 106 воїнів, які билися на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

 • 776574 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про повернення з ворожого полону додому 106 українських воїнів, які билися на Бахмутському напрямку, передає УНН.

Цитата

"Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап", - написав Єрмак.

Деталі

З його слів, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся команда виконують завдання Президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових.

"Всі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети", - зазначив він.

Нагадаємо

24 тисячі українців вважаються зниклими безвісти.

Українські Національні Новини

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