Украина вернула из плена 106 воинов, которые сражались на Бахмутском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о возвращении из вражеского плена домой 106 украинских воинов, которые сражались на Бахмутском направлении, передает УНН.
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"Мы возвращаем домой 106 наших людей. Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них - герой нашего государства. Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап", - написал Ермак.
Детали
По его словам, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, вся команда выполняют задачу Президента как можно скорее вернуть всех домой. Владимир Зеленский обозначил эту задачу как одну из ключевых.
"Все наши люди будут дома. Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели", - отметил он.
Напомним
24 тысячи украинцев считаются пропавшими без вести.