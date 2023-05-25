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Украина вернула из плена 106 воинов, которые сражались на Бахмутском направлении

Киев • УНН

 • 776572 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о возвращении из вражеского плена домой 106 украинских воинов, которые сражались на Бахмутском направлении, передает УНН.

Цитата

"Мы возвращаем домой 106 наших людей. Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них - герой нашего государства. Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап", - написал Ермак.

Детали

По его словам, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, вся команда выполняют задачу Президента как можно скорее вернуть всех домой. Владимир Зеленский обозначил эту задачу как одну из ключевых.

"Все наши люди будут дома. Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели", - отметил он.

Напомним

24 тысячи украинцев считаются пропавшими без вести.

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