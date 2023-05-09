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Звільнені з полону українці зможуть отримати по 100 тисяч гривень

Звільнені з полону українці зможуть отримати по 100 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Після звільнення з полону українським громадянам, позбавленим свободи внаслідок збройної агресії проти України, сплачуватимуть 100 000 грн. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує УНН

Цитата

«Законодавством передбачено, що державна грошова допомога надається особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців», заявили у відомстві.

«Зокрема, після звільнення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави у розмірі 100 тисяч гривень. Крім того, вони можуть отримати від держави фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в місцях несвободи. Або ж цю щорічну державну грошову допомогу може оформити один із членів сім’ї тих, хто ще у полоні», – повідомили у Міністерстві.

Доповнення

Факт позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює Комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

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