Звільнені з полону українці зможуть отримати по 100 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Після звільнення з полону українським громадянам, позбавленим свободи внаслідок збройної агресії проти України, сплачуватимуть 100 000 грн. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує УНН.
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«Законодавством передбачено, що державна грошова допомога надається особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців», заявили у відомстві.
«Зокрема, після звільнення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави у розмірі 100 тисяч гривень. Крім того, вони можуть отримати від держави фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в місцях несвободи. Або ж цю щорічну державну грошову допомогу може оформити один із членів сім’ї тих, хто ще у полоні», – повідомили у Міністерстві.
Доповнення
Факт позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює Комісія, яка працює при Мінреінтеграції.
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