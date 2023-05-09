Освобожденные из плена украинцы смогут получить по 100 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. После освобождения из плена украинским гражданам, лишенным свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, будут платить 100 000 грн. Это касается как гражданских, так и военнослужащих, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, информирует УНН.
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«Законодательством предусмотрено, что государственная денежная помощь предоставляется лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это касается как гражданских, так и военнослужащих», заявили в ведомстве.
«В частности, после освобождения из плена указанные лица имеют право на единовременную выплату от государства в размере 100 тысяч гривен. Кроме того, они могут получить от государства финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в местах несвободы. Или же эту ежегодную государственную денежную помощь может оформить один из членов семьи’и тех, кто еще в плену», – сообщили в Министерстве.
Дополнение
Факт лишения лица свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает Комиссия, которая работает при Минреинтеграции.
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