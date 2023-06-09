У росії стверджують про нібито передачу до Угорщини українських військовополених із Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. В росії повідомили, що російська сторона за участі РПЦ нібито передала в Угорщину українських військовополонених із Закарпаття. Про це йдеться на сайті російської православної церкви, пише УНН.
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"8 червня 2023 року з благословення святішого патріарха московського і всієї русі кирила за посередництвом російської православної церкви в рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщини групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях", - йдеться в повідомленні.
Офіційних заяв з боку угорської чи української сторін немає.
Доповнення
25 травня відбувся обмін військовополоненими між Україною та рф, внаслідок якого додому повернулись 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Багато з них вважалися безвісти зниклими.
Із 106 захисників Бахмутського напрямку, яких Україна тоді повернула з полону найстаршому виповнилось 59, наймолодшому - 21. Вони потребують медичної та психологічної реабілітації, а також відновлення документів.