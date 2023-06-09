В россии утверждают о якобы передаче в Венгрию украинских военнослужащих из Закарпатья

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"8 июня 2023 года по благословению святейшего патриарха московского и всея руси кирилла при посредничестве русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, участвовавших в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Официальных заявлений со стороны венгерской или украинской сторон нет.

Дополнение

25 мая состоялся обмен военнопленными между Украиной и рф, в результате которого домой вернулись 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Многие из них считались без вести пропавшими.

Из 106 защитников Бахмутского направления, которых Украина тогда вернула из плена, самому старшему исполнилось 59, самому молодому - 21. Они нуждаются в медицинской и психологической реабилитации, а также восстановлении документов.