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рф передала Угорщині військовополених із Закарпаття: МЗС закликає допустити до українців консула

Київ • УНН

 • 1013311 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Україна звернулась до Угорщини з проханням надати детальну інформацію про полонених, яких передала рф, а крім того закликала допустити до українців консула. Так речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на інформацію про передачу до Угорщини українських військовополених із Закарпаття, передає УНН.

рф передала Угорщині військовополених із Закарпаття: МЗС закликає допустити до українців консула

Контекст

Спочатку в ЗМІ, а згодом і на рівні публічних заяв угорських посадовців з‘явилася інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.

Деталі

У МЗС заявили, що звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому.

Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження, додав речник дипвідомства.

Цитата

"До МЗС України сьогодні було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених", - повідомив Олег Ніколенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Угорщині підтвердили передачу Будапешту українських військовополонених з росії

Раніше

Напередодні РПЦ опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що “у рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи з 11 українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях".

Там наголосили, що у домовленості про передачу військовополонених взяли участь голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Антоній, митрополит Волоколамський, і радник російського патріарха Кирила Ніколай Балашов.

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