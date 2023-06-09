рф передала Угорщині військовополених із Закарпаття: МЗС закликає допустити до українців консула

КИЇВ. 9 червня. УНН. Україна звернулась до Угорщини з проханням надати детальну інформацію про полонених, яких передала рф, а крім того закликала допустити до українців консула. Так речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на інформацію про передачу до Угорщини українських військовополених із Закарпаття, передає УНН.