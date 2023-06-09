рф передала Венгрии военнопленных из Закарпатья: МИД призывает допустить к украинцам консула

Контекст

Сначала в СМИ, а затем и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче россией Венгрии украинских военнопленных.

Детали

В МИД заявили, что освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость. Украина в сотрудничестве с международными партнерами активно работает, чтобы вернуть всех наших защитников домой.

В то же время украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что россия передала Будапешту одиннадцать украинцев венгерского происхождения, добавил представитель дипведомства.

Цитата

"В МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора.

Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи отдельно отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных", - сообщил Олег Николенко.

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Ранее

Накануне РПЦ опубликовала заявление, в котором говорится о том, что “в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы из 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения, участвовавших в боевых действиях".

Там отметили, что в договоренности о передаче военнопленных приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ Антоний, митрополит Волоколамский, и советник российского патриарха Кирилла Николай Балашов.