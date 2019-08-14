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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133287 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142508 просмотра

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6 марта, 17:07 • 129106 просмотра

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Украина выиграла тендер на поставку самолетов Ан-178 в Перу

Украина выиграла тендер на поставку самолетов Ан-178 в Перу

Киев  •  УНН

 • 25647 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. ГК "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного МВД Перу, на покупку определенного количества военно-транспортных самолетов. По его результатам транспортник Ан-178 заменит в Перу украинский Ан-32Б. Об этом сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГК.

В перуанском тендере украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus).

Как сообщил Павел Букин, в тендере участвовало ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав госконцерна. В конкурсе, где оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции, Ан-178 опередил всех конкурентов.

В госконцерне сообщают, что Ан-178 является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158. Его высота полета - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Самолет может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Самолет выполнил первый полет 7 мая 2015 года и находится в процессе сертификации. В июле 2018 года ГК "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

Напомним, ГП "Львовский бронетанковый завод" наладило серийную модернизацию, благодаря которой удалось значительно расширить боевые возможности танка Т-64.

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