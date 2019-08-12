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В Україні налагодили серійну модернізацію танків Т-64

В Україні налагодили серійну модернізацію танків Т-64

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. ДП "Львівський бронетанковий завод" налагодило серійну модернізацію, завдяки якій вдалось значно розширити бойові можливості танку Т-64, який є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів українського війська, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

ДП "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року, які обладнанні тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом.

Завдяки цьому вдалось значно розширити бойові можливості Т-64, який є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів українського війська та відмінно показав себе у протистояннях з агресором на Сході України. До того ж, саме цей танк у 2017 році проявив себе у танкових змаганнях НАТО The Strong Europe Tank Challenge та був продемонстрований під час минулорічного параду з нагоди Дня Незалежності України.

Під час модернізації у бойову машину встановлюється новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, який забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Водночас інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. Ці прилади мають високу стійкість до світлових завад, вони не чутливі до засвічення навіть під час використання противником спеціальних завад у інфрачервоному діапазоні. Окрім того, вони встановлюються на штатні кріплення та підключаються до електричної мережі танку без її зміни, що дозволяє значно зменшити час та витрати для інтеграції приладів у системи бойової машини.

Зазначимо, що раніше модернізацію танків Т-64 до цього рівня проводив лише "Харківський бронетанковий завод" "Укроборонпрому", який вже направив до українського війська понад півтори сотні Т-64 зразка 2017 року. А завдяки потужностям "Львівського бронетанкового заводу" процес переозброєння українського війська модернізованими машинами проходитиме значно швидше.

Нагадаємо, Україна і Туреччина створили спільне підприємство з виробництва зброї.

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