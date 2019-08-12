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В Украине наладили серийную модернизацию танков Т-64

В Украине наладили серийную модернизацию танков Т-64

Киев  •  УНН

 • 18057 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. ГП “Львовский бронетанковый завод” наладило серийную модернизацию, благодаря которой удалось значительно расширить боевые возможности танка Т-64, который является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укроборонпрома”.

ГП “Львовский бронетанковый завод”, входящее в состав ГК “Укроборонпром”, наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

Благодаря этому удалось значительно расширить боевые возможности Т-64, который является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на Востоке Украины. К тому же, именно этот танк в 2017 году проявил себя в танковых соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank Challenge и был продемонстрирован во время прошлогоднего парада по случаю Дня Независимости Украины.

При модернизации в боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне. Кроме того, они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменения, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для интеграции устройств в системы боевой машины.

Отметим, что ранее модернизацию танков Т-64 такого уровня проводил только “Харьковский бронетанковый завод” “Укроборонпрома”, который уже направил в украинскую армию более полутора сотен Т-64 образца 2017 года. А благодаря мощностям “Львовского бронетанкового завода” процесс перевооружения украинской армии модернизированными машинами будет проходить значительно быстрее.

Напомним, Украина и Турция создали совместное предприятие по производству оружия.

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