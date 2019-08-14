Україна виграла тендер на поставку літаків Ан-178 у Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. ДК "Укроборонпром" став переможцем тендеру, оголошеного МВС Перу, на покупку певної кількості військово-транспортних літаків. За його результатами транспортник Ан-178 замінить в Перу українські Ан-32Б. Про це повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДК.
В перуанському тендері український Ан-178 виграв у C-27 Spartan (США-Італія) і C-295 (Airbus).
Як повідомив Павло Букін, в тендері брало участь ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", що входить до складу держконцерну. У конкурсі, де оцінювалися експлуатаційні характеристики, терміни поставки, розширені гарантії, навчання персоналу, соціальні і виробничі преференції, Ан-178 випередив усіх конкурентів.
У держконцерні повідомляють, що Ан-178 є подальшим розвитком сімейства регіональних реактивних літаків Ан-148/Ан-158. Його висота польоту – 12 км, дальність – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, в тому числі великовантажні морські контейнери. Літак може сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових.
Літак виконав перший політ 7 травня 2015 року та перебуває в процесі сертифікації. У липні 2018 року ДК "Укроборонпром" представив Ан-178 на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де літак виконав демонстраційний політ.
Нагадаємо, ДП "Львівський бронетанковий завод" налагодило серійну модернізацію, завдяки якій вдалось значно розширити бойові можливості танку Т-64.