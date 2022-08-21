Украина выиграла первое "золото" по прыжкам в воду на чемпионате Евро-2022

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 14241 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 46006 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 91844 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 126742 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 125474 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 276524 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135176 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122753 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 377803 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84322 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.3м/с
66%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 12360 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 5382 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 3808 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 10597 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 8080 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 276530 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 299294 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 377808 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 354062 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 400164 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79892 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113510 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133091 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172013 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81183 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Украина выиграла первое "золото" по прыжкам в воду на чемпионате Евро-2022

Киев • УНН

 • 191137 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинские прыгуны в воду приняли участие в последнем финале чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта, завершившемуся в столице Италии Риме. Украинец Алексей Середа стал чемпионом Европы-2022 в прыжках в воду с вышки и принес в ящик Украины первое “золото“ на Евро-2022 по прыжкам в воду. Об этом информирует УНН.

Украина выиграла первое "золото" по прыжкам в воду на чемпионате Евро-2022

Детали

На чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который продолжается в столице Италии Риме, разыграли последние медали в прыжках с 10-метровой вышки среди мужчин. Украину в этом виде представляли Алексей Середа и Евгений Науменко.

В квалификации оба украинских прыгуна вошли в ТОП-4: Середа вышел в финал со второго места, Науменко – из четвертого. Всего в финале приняли участие 12 спортсменов, которые должны были выполнить по шесть прыжков. Победитель определял сумму баллов за все раунды.

В результате соревнований Среда получил “золото“ (493.55 балла), а Науменко остановился на 5-й строчке (406.65балла)

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022. Прыжки в воду. Мужчины, вышка, 10 м:

1. Алексей Середа (Украина) 493.55
2. Ноа Уильямс (Великобритания) 459
3. Бен Катмор (Великобритания) 438.35
...
5. Евгений Науменко (Украина)  406.65

Напомним

Украинки София Лискун и Ксения Байло завоевали “серебро“ в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы-2022.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,442.77