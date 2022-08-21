Украина выиграла первое "золото" по прыжкам в воду на чемпионате Евро-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинские прыгуны в воду приняли участие в последнем финале чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта, завершившемуся в столице Италии Риме. Украинец Алексей Середа стал чемпионом Европы-2022 в прыжках в воду с вышки и принес в ящик Украины первое “золото“ на Евро-2022 по прыжкам в воду. Об этом информирует УНН.
Детали
На чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который продолжается в столице Италии Риме, разыграли последние медали в прыжках с 10-метровой вышки среди мужчин. Украину в этом виде представляли Алексей Середа и Евгений Науменко.
В квалификации оба украинских прыгуна вошли в ТОП-4: Середа вышел в финал со второго места, Науменко – из четвертого. Всего в финале приняли участие 12 спортсменов, которые должны были выполнить по шесть прыжков. Победитель определял сумму баллов за все раунды.
В результате соревнований Среда получил “золото“ (493.55 балла), а Науменко остановился на 5-й строчке (406.65балла)
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022. Прыжки в воду. Мужчины, вышка, 10 м:
1. Алексей Середа (Украина) 493.55
2. Ноа Уильямс (Великобритания) 459
3. Бен Катмор (Великобритания) 438.35
...
5. Евгений Науменко (Украина) 406.65
Напомним
Украинки София Лискун и Ксения Байло завоевали “серебро“ в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы-2022.