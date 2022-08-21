Украина выиграла первое "золото" по прыжкам в воду на чемпионате Евро-2022

Детали

На чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который продолжается в столице Италии Риме, разыграли последние медали в прыжках с 10-метровой вышки среди мужчин. Украину в этом виде представляли Алексей Середа и Евгений Науменко.

В квалификации оба украинских прыгуна вошли в ТОП-4: Середа вышел в финал со второго места, Науменко – из четвертого. Всего в финале приняли участие 12 спортсменов, которые должны были выполнить по шесть прыжков. Победитель определял сумму баллов за все раунды.

В результате соревнований Среда получил “золото“ (493.55 балла), а Науменко остановился на 5-й строчке (406.65балла)

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022. Прыжки в воду. Мужчины, вышка, 10 м:

1. Алексей Середа (Украина) 493.55

2. Ноа Уильямс (Великобритания) 459

3. Бен Катмор (Великобритания) 438.35

...

5. Евгений Науменко (Украина) 406.65

Напомним

Украинки София Лискун и Ксения Байло завоевали “серебро“ в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы-2022.