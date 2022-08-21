Україна виграла перше “золото“ зі стрибків у воду на чемпіонаті Євро-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українські стрибуни у воду взяли участь в останньому фіналі чемпіонату Європи-2022 з водних видів спорту, що завершився у столиці Італії Римі. Українець Олексій Середа став чемпіоном Європи-2022 у стрибках у воду з вишки та приніс у скриньку України перше “золото“ на Євро-2022 зі стрибків у воду. Про це інформує УНН.
Деталі
На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Італії Римі розіграли останні медалі у стрибках з 10-метрової вишки серед чоловіків. Україну в цьому виді представляли Олексій Середа та Євген Науменко.
У кваліфікації обидва українські стрибуни ввійшли до ТОП-4: Середа вийшов до фіналу з другого місця, Науменко – з четвертого. Загалом у фіналі взяли участь 12 спортсменів, які мали виконати по шість стрибків. Переможця визначала сума балів за всі раунди.
В результаті змагань Середа отримав “золото“ (493.55 бали), а Науменко зупинився на 5-тій сходинці (406.65бали)
Чемпіонат Європи з водних видів спорту-2022. Стрибки у воду. Чоловіки, вишка, 10 м:
1. Олексій Середа (Україна) 493.55
2. Ноа Вільямс (Велика Британія) 459
3. Бен Катмор (Велика Британія) 438.35
...
5. Євген Науменко (Україна) 406.65
Нагадаємо
Українки Софія Лискун та Ксенія Байло вибороли “срібло“ в синхронних стрибках з вишки на чемпіонаті Європи-2022.