Україна здобула п'яту медаль на Євро-2022 зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Українки Софія Лискун та Ксенія Байло вибороли “срібло“ в синхронних стрибках з вишки на чемпіонаті Європи-2022. Про це повідомляє УНН.
Деталі
На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Італії Римі, розіграли останній комплект нагород у стрибках у воду серед жінок. Фінальною дисципліною стали синхронні стрибки з вишки. Україну в цьому виді представляв дует Ксенії Байло та Софії Лискун.
Змагання в цій дисципліні проходили без кваліфікації. Переможниць визначала сума балів за всі стрибки.
Чемпіонат Європи з водних видів спорту-2022. Стрибки у воду. Жінки, синхрон, 10 м:
Нагадаємо
Людмила Лузан та Анастасія Четверікова вибороли “золото“ на ЧЄ в каное-двійці на дистанції 500 м.