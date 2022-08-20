Украина получила пятую медаль на Евро-2022 по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинки София Лискун и Ксения Байло добыли в борьбе “серебро“ в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы-2022. Об этом сообщает УНН.
Детали
На чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который продолжается в столице Италии в Риме, разыграли последний комплект наград в прыжках в воду среди женщин. Финальной дисциплиной стали синхронные прыжки с вышки. Украину в этом виде представлял дуэт Ксении Байло и Софии Лискун.
Соревнования по этой дисциплине проходили без квалификации. Победительниц определяла сумма баллов за все прыжки.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022. Прыжки в воду. Женщины, синхрон, 10 м:
Напомним
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали “золото“ на ЧЕ в каноэ-двойке на дистанции 500 м.