Украина получила пятую медаль на Евро-2022 по прыжкам в воду

Детали

На чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который продолжается в столице Италии в Риме, разыграли последний комплект наград в прыжках в воду среди женщин. Финальной дисциплиной стали синхронные прыжки с вышки. Украину в этом виде представлял дуэт Ксении Байло и Софии Лискун.

Соревнования по этой дисциплине проходили без квалификации. Победительниц определяла сумма баллов за все прыжки.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022. Прыжки в воду. Женщины, синхрон, 10 м:

Андреа Спендолини-Сирие / Луис Тулсон (Великобритания) 303.6

Ксения Байло / София Лыскун (Украина) 298.86

Кристина Вассен/Елена Вассен (Германия) 289.86

Напомним

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали “золото“ на ЧЕ в каноэ-двойке на дистанции 500 м.