Людмила Лузан та Анастасія Четверікова вибороли золото на ЧЄ в каное-двійці на дистанції 500 м
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Людмила Лузан та Анастасія Четверікова вибороли для України золото у фіналі в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення НОК України.
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"Людмила Лузан та Анастасія Четверікова - чемпіонки Європи-2022! Золотим став для України фінал в каное-двійці на дистанції 500 м завдяки Людмилі Лузан та Анастасії Четверіковій", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Віцечемпіонки Олімпіади у Токіо перемогою підтвердили клас на коронній дистанції та принесли нашій збірній вже четверту медаль у веслуванні на байдарках і каное на мультиспортивному Євро у Мюнхені.
Додамо
25-річна українська спортсменка Людмила Лузан здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное.