Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото на ЧЕ в каноэ-двойке на дистанции 500 м
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали для Украины золото в финале в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение НОК Украины.
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"Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - чемпионки Европы-2022! Золотым стал для Украины финал в каноэ-двойке на дистанции 500 м благодаря Людмиле Лузан и Анастасии Четвериковой", - говорится в сообщении.
Детали
Вице-чемпионки Олимпиады в Токио победой подтвердили класс на коронной дистанции и принесли нашей сборной уже четвертую медаль в гребле на байдарках и каноэ на мультиспортивном Евро в Мюнхене.
Добавим
25-летняя украинская спортсменка Людмила Лузан получила серебряную медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ.