Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото на ЧЕ в каноэ-двойке на дистанции 500 м

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"Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - чемпионки Европы-2022! Золотым стал для Украины финал в каноэ-двойке на дистанции 500 м благодаря Людмиле Лузан и Анастасии Четвериковой", - говорится в сообщении.

Детали

Вице-чемпионки Олимпиады в Токио победой подтвердили класс на коронной дистанции и принесли нашей сборной уже четвертую медаль в гребле на байдарках и каноэ на мультиспортивном Евро в Мюнхене.

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25-летняя украинская спортсменка Людмила Лузан получила серебряную медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ.