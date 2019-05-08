Украина отмечает День памяти и примирения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. День памяти и примирения в Украине ежегодно отмечают 8 мая, передает УНН.
Памятный день 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии, в Украине установлен указом Президента от 24 марта 2015 года.
В соответствии с указом Президента Украины, целью празднования является достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма.
8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, подписанный преемником Гитлера, президентом Германии Карлом Дёницом.
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, провозглашены посвященные памяти жертв этой войны Дни памяти и примирения, которые отмечаются 8 и 9 мая.
Европейский Союз утвердил 9 мая как День Европы на саммите в Милане 1985 года, решив увековечить день провозглашения Декларации Шумана. Также 9 мая считается Днем рождения Европейского Союза.
Как сообщал УНН, в полиции рассказали, как будут обеспечивать порядок 8 и 9 мая.