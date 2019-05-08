Украина отмечает День памяти и примирения

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 90723 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103009 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105833 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107290 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132072 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113496 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139049 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144828 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130247 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130307 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украина отмечает День памяти и примирения

Украина отмечает День памяти и примирения

Киев  •  УНН

 • 12387 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. День памяти и примирения в Украине ежегодно отмечают 8 мая, передает УНН.

Памятный день 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии, в Украине установлен указом Президента от 24 марта 2015 года.

В соответствии с указом Президента Украины, целью празднования является достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма.

8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, подписанный преемником Гитлера, президентом Германии Карлом Дёницом.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, провозглашены посвященные памяти жертв этой войны Дни памяти и примирения, которые отмечаются 8 и 9 мая.

Европейский Союз утвердил 9 мая как День Европы на саммите в Милане 1985 года, решив увековечить день провозглашения Декларации Шумана. Также 9 мая считается Днем рождения Европейского Союза.

Как сообщал УНН, в полиции рассказали, как будут обеспечивать порядок 8 и 9 мая.

Украинские Национальные Новости

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