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Украина отреагировала на поездку "единороссов" в ОРДЛО: иллюстрация упадка поддержки пропутинской партии в РФ

Киев • УНН

 • 17639 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов российской правящей партии "Единая Россия" на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины, которым располагает УНН.

Украина отреагировала на поездку "единороссов" в ОРДЛО: иллюстрация упадка поддержки пропутинской партии в РФ

Цитата:

"Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на временно оккупированные Российской Федерацией территории в Донецкой и Луганской областях", - указали в МИД.

Детали

В украинском внешнеполитическом ведомстве рассматривают приезд российских депутатов в качестве элемента российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ.

"Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения, который правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины", - добавили в МИД.

В МИД отметили, что участие украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, в выборах в Госдуму РФ поставит под сомнение их легитимность.

"Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата", - отметили в ведомстве.

"Призываем граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, не участвовать в противоправных российских плебисцитах", - отметили в МИД.

Контекст

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, согласно которому возможность стать гражданами РФ по упрощенной процедуре получили люди, "которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Количество жителей ОРДЛО, которые принудительно получили российские паспорта, на конец апреля 2021 года, по данным российских чиновников, достигло 538 тыс. человек, и к концу года, верят в РФ, их число возростет до миллиона.

Как сообщал ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, только в оккупированном Донбассе и в Крыму принудительная российская паспортизация коснулась чуть ли не 90% населения.

При этом ранее в этом году стало известно, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса с российскими паспортами.

Отметим также, что государство-оккупант уже использовало подобную практику в 2020 году, когда в РФ прошло голосование по вопросу изменений в Конституцию России.

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