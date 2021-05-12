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Україна відреагувала на поїздку "єдиноросів" в ОРДЛО: ілюстрація занепаду підтримки пропутінської партії в РФ

Київ • УНН

 • 17639 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із неузгодженим візитом керівництва та депутатів російської провладної партії “Єдина Росія” до тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у коментарі речника МЗС України, який є у розпорядженні УНН.

Україна відреагувала на поїздку "єдиноросів" в ОРДЛО: ілюстрація занепаду підтримки пропутінської партії в РФ

Цитата:

"Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із неузгодженим візитом керівництва та депутатів партії “Єдина Росія” до тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях", - вказали у МЗС.

Деталі

В українському зовнішньополітичному відомстві розглядують приїзд російських депутатів як елемент російської передвиборчої кампанії напередодні вересневих виборів до Державної думи РФ.

"Поїздка яскраво ілюструє занепад підтримки “Єдиної Росії” серед російського населення, яку провладна партія РФ нині намагається компенсувати за рахунок залучення мешканців тимчасово окупованих територій України", - додали у МЗС.

У МЗС зауважили, що участь українських громадян із російськими паспортами, нав’язаними окупаційною адміністрацією, у виборах до Держдуми РФ поставить під сумнів їхню легітимність.

"Такі дії російської сторони підривають політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, йдуть у розріз із зобов’язаннями Росії в рамках Мінських домовленостей та домовленостей лідерів Нормандського формату", - відзначили у відомстві.

"Закликаємо громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, не брати участь в протиправних російських плебісцитах", - наголосили у МЗС.

Контекст

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, згідно з яким можливість стати громадянами РФ за спрощеною процедурою отримали люди, "які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України". Кількість жителів ОРДЛО, які примусово отримали російські паспорти, на кінець квітня 2021 року, за даними російських чиновників, сягнула 538 тис. осіб, і до кінця року, вірять у РФ, їх побільшає до мільйона.

Як повідомляв раніше віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення.

При цьому раніше цього року стало відомо, що Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів непідконтрольних Україні районів Донбасу з російськими паспортами.

Зазначимо також, що держава-окупант вже використовувала подібну практику у 2020 році, коли в РФ відбулось голосування з питання змін до Конституції Росії.

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