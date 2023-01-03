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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украина отправила "зерновым коридором" уже 16,5 млн тонн продовольствия: за праздничные выходные вышли еще 9 судов

Киев • УНН

 • 591737 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. За праздничные выходные 9 судов экспортировали 432 тыс. тонн украинской продукции для стран Африки, Азии и Европы. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.

Украина отправила "зерновым коридором" уже 16,5 млн тонн продовольствия: за праздничные выходные вышли еще 9 судов

Цитата

«За праздничные выходные 9 судов экспортировали 432 тыс. тонн украинской продукции для стран Африки, Азии и Европы. В частности, на пути в Тунис балкер HONORINE с 27,5 тыс. тонн украинского зерна, в Бангладеш отправлен балкер VELVET с 57 тыс. тонн пшеницы», - говорится в сообщении.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 620 судов, которые экспортировали 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - добавили в ведомстве.

Детали

Сообщается, что на сегодня в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный» на 19 судов грузят 630 тыс. тонн агропродукции. Новых судов на заход под загрузку не ожидается.

«В Босфоре 94 судна ожидают инспекции (69 судов — пусты под загрузку, а 25 — уже загружены агропродукцией). Российская сторона в JCC системно тормозит проведение инспекций. Суда ожидают в среднем больше месяца. Впрочем, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно) на 120 дней, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", " Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения 24 февраля.

Соглашение в ноябре продлили на 120 дней.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 декабря назначил кувейтского вице-адмирала в отставке Абдуллу Абдул Самад Даште координатором Черноморской зерновой инициативы для управления грузами украинского зерна.

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