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Україна відправила "зерновим коридором" уже 16,5 млн тонн продовольства: за святкові вихідні вийшли ще 9 суден

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. За святкові вихідні 9 суден експортували 432 тис. тонн української продукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.

Україна відправила "зерновим коридором" уже 16,5 млн тонн продовольства: за святкові вихідні вийшли ще 9 суден

Цитата

«За святкові вихідні 9 суден експортували 432 тис. тонн української продукції для краін Африки, Азії та Європи. Зокрема, на шляху до Тунісу балкер HONORINE з 27,5 тис. тонн українського зерна, до Бангладешу відправлено балкер VELVET з 57 тис. тонн пшениці», - йдеться в повідомленні.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 620 суден, які експортували 16,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - додали у відомстві.

Деталі

Повідомляється, що сьогодні в портах «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» на 19 суден вантажать 630 тис. тонн агропродукції. Нових суден на захід під завантаження не очікується.

«У Босфорі 94 судна очікують на інспекцію (69 суден — порожні під завантаження, а 25 — вже завантажені агропродукцією). Російська сторона в JCC системно гальмує проведення інспекцій. Судна очікують в середньому понад місяць. Утім, балкер T-Med з пшеницею на борту очікує на інспекцію ще з початку листопада минулого року», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення 24 лютого.

Угоду у листопаді продовжили на 120 днів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 28 грудня призначив кувейтського віце-адмірала у відставці Абдулла Абдул Самад Дашті координатором Чорноморської зернової ініціативи для управління вантажами українського зерна.

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