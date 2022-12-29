ООН назвала нового координатора чорноморської зернової ініціативи

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Самад Дашті допомагатиме координувати 5-місячну операцію Туреччини, України, Росії та Організації Об’єднаних Націй, щоб забезпечити безпечне надходження вантажів зерна, олійних культур, добрив та іншої сільськогосподарської продукції на світовий ринок.

Нагадаємо

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і РФ окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані РФ після вторгнення 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно для завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

Угоду у листопаді продовжили на 120 днів.