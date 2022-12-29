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ООН назвала нового координатора чорноморської зернової ініціативи

ООН назвала нового координатора чорноморської зернової ініціативи

Київ • УНН

 • 326879 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 28 грудня призначив кувейтського віце-адмірала у відставці Абдулла Абдул Самад Дашті координатором Чорноморської зернової ініціативи для управління вантажами українського зерна.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання "Вільна Європа".

Деталі

Самад Дашті допомагатиме координувати 5-місячну операцію Туреччини, України, Росії та Організації Об’єднаних Націй, щоб забезпечити безпечне надходження вантажів зерна, олійних культур, добрив та іншої сільськогосподарської продукції на світовий ринок.

Нагадаємо

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і РФ окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані РФ після вторгнення 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно для завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

Угоду у листопаді продовжили на 120 днів.

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