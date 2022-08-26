Украина отправила на экспорт уже 3,4 млн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 3,4 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.
Детали
По приведенным данным, по состоянию на 26 августа, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала 3,408 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на половину меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.
При этом в августе экспортировано 1,707 млн тонн зерна, что также на половину меньше, чем в прошлом.
В частности, в 2022/23 МГ на экспорт уже отправлено:
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- пшеницы – 937 тыс. тонн;
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- ячменя – 274 тыс. тонн;
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- ржи – 0,4 тыс. тонн;
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- кукурузы – 2,18 млн тонн.
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Экспорт муки составил 8,8 тыс. тонн.
Дополнение
Украина может начать экспорт пшеницы нового урожая через порты в сентябре, заявлял первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.