Украина отправила на экспорт уже 3,4 млн зерна

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 26 августа, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала 3,408 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на половину меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.

При этом в августе экспортировано 1,707 млн ​​тонн зерна, что также на половину меньше, чем в прошлом.

В частности, в 2022/23 МГ на экспорт уже отправлено:



пшеницы – 937 тыс. тонн;



ячменя – 274 тыс. тонн;



ржи – 0,4 тыс. тонн;



кукурузы – 2,18 млн тонн.



Экспорт муки составил 8,8 тыс. тонн.

Дополнение

Украина может начать экспорт пшеницы нового урожая через порты в сентябре, заявлял первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.