Україна відправила на експорт уже 3,4 млн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже 3,4 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
Деталі
За наведеними даними, станом на 26 серпня, у 2022/23 маркетинговому році Україна експортувала 3,408 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на половину менше, ніж на аналогічну дату 2021/22 МР.
При цьому серпні експортовано 1,707 млн тонн зерна, що також на половину менше, ніж торік.
Зокрема у 2022/23 МР на експорт вже відправлено:
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- пшениці - 937 тис. тонн;
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- ячменю - 274 тис. тонн;
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- жита - 0,4 тис. тонн;
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- кукурудзи - 2,18 млн тонн.
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Експорт борошна становив 8,8 тис. тонн.
Доповнення
Україна може розпочати експорт пшениці нового врожаю через порти у вересні, заявляв перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.