Украина отбила атаку оккупанта в районе Трехизбенки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинские военные уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить в районе населенного пункта Трехизбенка Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, пишет УНН.
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“Бронегрупа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка. Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить”, — сообщили в штабе ООС.
Отмечается, что Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.
Ранее
В районе Старобельска в Луганской области украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар.
А на Черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отбить прорыв российских войск.