Українська артилерія розбила колону російської техніки: не допустила перехід річки Айдар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам. Про це повідомили у пресцентрі ООС, пише УНН.
Цитата
"У районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними штабу ООС, ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ.
"У результаті окупанти зазнали втрат і відступили", - вказано у повідомленні.
Раніше
Російські війська на Луганщині обстріляли Старобільськ, є загиблий.