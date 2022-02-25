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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українська артилерія розбила колону російської техніки: не допустила перехід річки Айдар

Українська артилерія розбила колону російської техніки: не допустила перехід річки Айдар

Київ • УНН

 • 274904 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам. Про це повідомили у пресцентрі ООС, пише УНН.

Цитата

"У районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними штабу ООС, ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ.

"У результаті окупанти зазнали втрат і відступили", - вказано у повідомленні.

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