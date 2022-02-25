Украинская артиллерия разбила колонну российской техники: не допустила переход реки Айдар

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"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар", - говорится в сообщении.

Детали

По данным штаба ООС, враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск.

"В результате оккупанты понесли потери и отступили", - указано в сообщении.

Ранее

Российские войска в Луганской области обстреляли Старобельск, есть погибший.