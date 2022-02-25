Украинская артиллерия разбила колонну российской техники: не допустила переход реки Айдар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли потери оккупантам. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, пишет УНН.
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"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар", - говорится в сообщении.
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По данным штаба ООС, враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск.
"В результате оккупанты понесли потери и отступили", - указано в сообщении.
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