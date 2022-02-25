Україна відбила атаку окупанта в районі Трьохізбенки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українські військові знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити в районі населеного пункту Трьохізбенка Луганської області. Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил, пише УНН.
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“Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка. Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити”, — повідомили в штабі ООС.
Зазначається, що Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам.
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А на Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.