Українські військові відбили прорив російських військ на підході до Чернігова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України, пише УНН.
Цитата
“На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян. “Смерть ворогам!” — наголосили в ЗС України.
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 24 лютого під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74-ї мотострілкової бригади.