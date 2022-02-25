Украинские военные отбили прорыв российских войск на подходе к Чернигову
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. На Черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отбить прорыв российских войск. Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины, пишет УНН.
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“На Черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отбить прорыв российских войск. Вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян. "Смерть врагам!" - подчеркнули в ВС Украины.
Дополнение
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 24 февраля под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады.