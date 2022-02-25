Украинские военные отбили прорыв российских войск на подходе к Чернигову

Цитата

“На Черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отбить прорыв российских войск. Вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян. "Смерть врагам!" - подчеркнули в ВС Украины.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 24 февраля под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады.



